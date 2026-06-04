First Growth Funds: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Growth Funds hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 266,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Growth Funds einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at