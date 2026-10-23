First Growth Funds: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Growth Funds lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Growth Funds in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 150,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 127,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,06 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,22 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at