First Growth Funds legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Growth Funds präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 110,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at