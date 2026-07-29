First Guaranty Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse

First Guaranty Bancshares präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 53,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at