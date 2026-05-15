First Guaranty Bancshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Guaranty Bancshares lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at