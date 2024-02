First Guaranty Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Guaranty Bancshares stellte am 06.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

First Guaranty Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,4 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,620 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei First Guaranty Bancshares ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden.

First Guaranty Bancshares hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 91,57 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,40 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 94,20 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at