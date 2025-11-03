First Guaranty Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Guaranty Bancshares lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,01 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at