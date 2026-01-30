First Guaranty Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Guaranty Bancshares hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 59,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,170 USD. Im Vorjahr hatten 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat First Guaranty Bancshares 221,75 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 245,62 Millionen USD umgesetzt worden.

