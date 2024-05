First Guaranty Bancshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Guaranty Bancshares hat am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

First Guaranty Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,2 Millionen USD – ein Plus von 25,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Guaranty Bancshares 44,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at