First Guaranty Bancshares: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First Guaranty Bancshares präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Guaranty Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,7 Millionen USD im Vergleich zu 55,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at