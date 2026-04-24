First Hartford: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Hartford lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,42 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Hartford einen Umsatz von 18,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at