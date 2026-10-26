Hawaiian Holdings Aktie

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WKN: 724567 / ISIN: US4198791018

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26.10.2026 20:00:02

First Hawaiian: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, First Hawaiian (NASDAQ:FHB) reduced its full-year loan growth target to a range of 1% to 2%. For long-term investors, the bank's dominant island market share provides deposit stability that protects margins during changing rate cycles. Its pending acquisition of TriCo Bancshares opens new expansion opportunities in Northern California while maintaining conservative credit standards.

Three things management said stand out.

Integrating bank acquisitions often creates operational friction that drives away key commercial clients. First Hawaiian is mitigating execution risk by letting local leadership retain operational control across California branches.

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