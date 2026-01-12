First Hawaiian Aktie
WKN DE: A2APM9 / ISIN: US32051X1081
|
12.01.2026 22:18:09
First Hawaiian Bank Board Member Says Aloha to $1 Million With Recent Insider Sales
Alan Arizumi, Vice Chair of First Hawaiian, Inc. (NASDAQ:FHB), reported the open-market sale of 43,026 shares totaling approximately $1.1 million on Dec. 4, 2025, according to a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.35.*Dividend yield as of Jan. 12, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Hawaiian Inc
|
23.10.25
|Ausblick: First Hawaiian veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: First Hawaiian mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25