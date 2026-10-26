First Hawaiian: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Hawaiian lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 290,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Hawaiian 301,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at