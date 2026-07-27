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27.07.2026 06:31:29
First Hawaiian gewährte Anlegern Blick in die Bücher
First Hawaiian präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 292,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Hawaiian 291,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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