First Hawaiian hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Hawaiian veröffentlichte am 29.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,460 USD, nach 0,680 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 189,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 180,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

