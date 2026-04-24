First Hawaiian Aktie
WKN DE: A2APM9 / ISIN: US32051X1081
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24.04.2026 14:13:21
First Hawaiian, Inc. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - First Hawaiian, Inc. (FHB) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $67.78 million, or $0.55 per share. This compares with $59.25 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $229.69 million from $235.15 million last year.
First Hawaiian, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.78 Mln. vs. $59.25 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.47 last year. -Revenue: $229.69 Mln vs. $235.15 Mln last year.
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