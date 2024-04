First Hawaiian präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Hawaiian hat am 26.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,420 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 205,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 216,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at