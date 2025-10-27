First Hawaiian verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Hawaiian hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

First Hawaiian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 299,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at