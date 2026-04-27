First Hawaiian verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Hawaiian gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Hawaiian 0,470 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat First Hawaiian im vergangenen Quartal 282,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Hawaiian 286,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at