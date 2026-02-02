First Hawaiian veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Hawaiian hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Hawaiian ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

First Hawaiian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 292,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 270,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Hawaiian 1,79 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at