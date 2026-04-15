First Horizon Corporation Reveals Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - First Horizon Corporation (FHN) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $257 million, or $0.53 per share. This compares with $213 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, First Horizon Corporation reported adjusted earnings of $257 million or $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $862 million from $812 million last year.

First Horizon Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $257 Mln. vs. $213 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.41 last year. -Revenue: $862 Mln vs. $812 Mln last year.