First Horizon National: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Horizon National hat am 19.01.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 USD je Aktie generiert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,17 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at