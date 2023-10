First Horizon National mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Horizon National präsentierte am 18.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

First Horizon National hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at