First Horizon National mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Horizon National hat am 17.07.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 USD, nach 0,590 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Horizon National 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at