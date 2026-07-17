First Horizon National präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Horizon National veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Horizon National ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at