First Horizon National: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Horizon National hat am 19.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at