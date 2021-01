First Horizon National zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Horizon National hat am 22.01.2021 die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,420 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Horizon National 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,74 Prozent auf 810,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 494,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte First Horizon National 1,86 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,60 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at