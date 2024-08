First Hydrogen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Hydrogen lud am 29.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei First Hydrogen ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 CAD. Im Vorjahr waren -0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at