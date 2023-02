First Industrial Realty Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Industrial Realty Trust lud am 09.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,620 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,870 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 144,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,6 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat First Industrial Realty Trust im vergangenen Geschäftsjahr 539,93 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Industrial Realty Trust 476,29 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 519,68 Millionen USD belaufen.

