First Industrial Realty Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Industrial Realty Trust hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Industrial Realty Trust ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 194,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 177,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at