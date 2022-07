First Industrial Realty Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Industrial Realty Trust hat sich am 21.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,880 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 0,400 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 130,1 Millionen USD gegenüber 117,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

