First Industrial Realty Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Industrial Realty Trust hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 175,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat First Industrial Realty Trust 727,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 669,64 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at