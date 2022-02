First Industrial Realty Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Industrial Realty Trust veröffentlichte am 10.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,870 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 0,650 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat First Industrial Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 121,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,25 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,09 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 476,29 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 448,03 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 476,73 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at