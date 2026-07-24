First Industrial Realty Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Industrial Realty Trust hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte First Industrial Realty Trust einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 194,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at