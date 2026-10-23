First Industrial Realty Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Industrial Realty Trust ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Industrial Realty Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at