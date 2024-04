First Industrial Realty Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Industrial Realty Trust hat am 18.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,520 USD. Im letzten Jahr hatte First Industrial Realty Trust einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 162,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 149,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at