First Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Insurance hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 JOD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 32,7 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Insurance 22,2 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at