First Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Insurance gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 JOD. Im Vorjahresviertel hatte First Insurance 0,020 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,54 Prozent auf 22,2 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at