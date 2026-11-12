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12.11.2026 06:31:28
First International Bank of Israel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
First International Bank of Israel präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,06 ILS. Im Vorjahresviertel hatte First International Bank of Israel 5,79 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First International Bank of Israel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,31 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 3,90 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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