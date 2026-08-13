First International Bank of Israel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First International Bank of Israel hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,82 ILS. Im Vorjahresviertel hatte First International Bank of Israel 6,35 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,62 Prozent auf 4,25 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,50 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at