First International Bank of Israel legte Quartalsergebnis vor

First International Bank of Israel lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,11 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,71 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,60 Milliarden ILS – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First International Bank of Israel 3,48 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,53 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,63 ILS je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 13,87 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,75 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

