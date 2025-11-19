|
First International Bank of Israel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
First International Bank of Israel gab am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
First International Bank of Israel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,79 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,18 ILS je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,90 Milliarden ILS – ein Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First International Bank of Israel 3,50 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
