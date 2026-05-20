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20.05.2026 06:31:29
First International Bank of Israel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
First International Bank of Israel veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,78 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,28 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent auf 3,48 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,96 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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