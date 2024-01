First Internet Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Internet Bancorp hat am 25.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,480 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Internet Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

First Internet Bancorp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,86 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 101,03 Millionen USD – eine Minderung um 14,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,35 Millionen USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD und einem Umsatz von 103,04 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at