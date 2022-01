First Internet Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Internet Bancorp lud am 20.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte First Internet Bancorp einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Internet Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,2 Millionen USD im Vergleich zu 31,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,74 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 117,69 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 100,88 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 121,49 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at