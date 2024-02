First Interstate Bancsystem A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Interstate Bancsystem A hat am 31.01.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,590 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 252,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Interstate Bancsystem A 300,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,03 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at