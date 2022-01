First Interstate Bancsystem A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Interstate Bancsystem A hat am 28.01.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,830 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Interstate Bancsystem A 159,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 162,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,11 USD. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,29 Prozent auf 638,70 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 653,70 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD sowie einen Umsatz von 639,80 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at