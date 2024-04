First Interstate Bancsystem A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Interstate Bancsystem A hat am 25.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,570 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,540 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,65 Prozent zurück. Hier wurden 242,2 Millionen USD gegenüber 280,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at