First Interstate Bancsystem A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Interstate Bancsystem A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,04 Prozent auf 313,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Interstate Bancsystem A 372,8 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,94 USD gegenüber 2,19 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,52 Prozent auf 1,06 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

